Начальника одного з комунальних підприємств Краматорська підозрюють у схемі з бронюванням військовозобов’язаних

Підозрювані в організації схеми бронювання військовозобовʼязаних у Краматорську. Фото: прокуратура Донецької області

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У Краматорську затримали начальника одного з місцевих комунальних підприємств та його підопічну. За даними слідства, вони організували схему з бронюванням військовозобовʼязаних — на цьому заробили майже 400 тисяч гривень. Нині обох підозрюють у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Як встановили слідчі, директор одного з комунальних підприємств у Краматорську вирішив незаконно збагатитися коштом держави. Чоловік організував схему фіктивного працевлаштування військовозобовʼязаних, які хотіли отримати бронювання від мобілізації. Аби втілити задум, він залучив старшу інспекторку з кадрів.

“Разом вони формально оформили двох чоловіків на посади слюсарів з ремонту устаткувань. Насправді новачки не виконували жодних обов’язків, однак отримали бронь. За вказівками директора жінка щомісячно підписувала табелі обліку робочого часу для нарахування їм заробітної плати.

Кошти, перераховані на рахунки «паперових слюсарів», спільники знімали в банкоматах та використовували на власний розсуд”, — пояснюють правоохоронці.

Вони уточнили, що упродовж березня 2025-го та до квітня 2026 року посадовці збагатилися майже на 400 тисяч гривень. Нині їм повідомили про підозри за:

ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою людей в умовах воєнного стану) — обом фігурантам;

ч. 3 ст. 358 КК України (підробка офіційних документів) — тільки інспекторці.

Їм загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки. Директора підприємства вже відсторонили від посади.

Нагадаємо, Росію зобовʼязали виплатити агрокомпанії “Бета-Агро-Інвест” понад 1,2 млрд грн компенсації за знищене та пошкоджене майно на Донеччині. Також країна-агресорка нібито має сплатити майже 932 тисячі гривень судового збору.