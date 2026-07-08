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На 1 липня 2026 року в Донецькій області налічується 216 підприємств, організацій та установ зі статусом критично важливих для економіки чи оборони — це дає їм право бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Упродовж червня перелік не зазнав жодних змін: жодне нове підприємство не отримало права на бронювання. Втім, ніхто й не втратив. Публікуємо чинну версію цього списку.
Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Нагадаємо, ситуація на Краматорському напрямку з “непростої” стала “критично складною” через тиск російських військових. Кожного тижня українській військові ліквідовують до сотні окупантів, а також фіксують посилення ударів з авіації.