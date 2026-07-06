Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Ситуація на Краматорському напрямку з “непростої” стала “критично складною” через тиск російських військових. Кожного тижня українській військові ліквідовують до сотні окупантів, а також фіксують посилення ударів з авіації.

Про це в етері “Суспільне.Студія” 5 липня розповів начальник відділу комунікацій 24 ОМБр Іван Петричак.

“Завжди ми казали про те, що ситуація складна, що вона непроста, а зараз вона критично складна. Противника дуже багато, противник тисне по всій лінії зіткнення у нашій смузі відповідальності, а також і на суміжні відтинки фронту, такі як Костянтинівка. Ситуація в Костянтинівки дуже непроста, Часів яр це фланг Костянтинівки, і ми відчуваємо, що противник тиснути намагається і через нас”, — заявив Іван Петричак.

Він додав, що російські війська продовжують наступати малими групами піхоти, а також застосовують усе можливе озброєння.

“Ми помічаємо останнім часом, що дуже активно зросли удари КАБами… КАБами закидає буквально кожен метр землі. Раніше там переважно працював по населеному пункту, то зараз КАБами можуть закидати просто в поля”, — додав військовий.

Також за даними речника, останні пів року українські військові на тиждень ліквідовують вбитими та пораненими близько сотні російських окупантів на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, війська країни-агресорки на Лиманському напрямку використовують безпілотники “Молнія”, аби доставляти вантажі до своїх позицій — це роблять через проблеми з логістикою. Такі дрони демаскують локації окупантів і згодом туди завдають уражень українські оборонці.