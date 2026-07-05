Росіяни поблизу Лимана доставляють вантажі дронами “Молнія” — вони демаскують позиції

Уламок російського дрона "Молнія". Фото: з відео 66 ОМБр

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Війська країни-агресорки на Лиманському напрямку використовують безпілотники “Молнія”, аби доставляти вантажі до своїх позицій — це роблять через проблеми з логістикою. Такі дрони демаскують локації окупантів і згодом туди завдають уражень українські оборонці.

Про це розповіли у 66 окремій механізованій бригаді імені Князя Мстислава Хороброго.

Там кажуть, що війська країни-агресорки зіткнулися з ускладненням логістики на Лиманському напрямку — у смузі відповідальності бригади — та шукають різноманітні способи розвʼязати цю проблему. Серед найпоширеніших варіантів — використання самих росіян, які носять важкі вантажі на собі. Однак дедалі частіше для таких задач застосовують ударні дрони типу “Молнія”. Замість боєкомплекту до бортів чіпляють необхідні вантажі й летять на власні позиції.

“Крім витрати бортів, такий спосіб має ще один очевидний мінус численні “Молнії” демаскують ворожі позиції. І тоді на полювання виходять ударні дрони батальйону безпілотних систем MARA”, — зазначили у бригаді.

Нагадаємо, Лиман залишається під контролем українських військових. Невеликі групи російської піхоти іноді проникають на територію міста, однак не мають там стабільної присутності чи позицій. Водночас російські війська намагаються закріпитися на східних околицях населеного пункту.