Лиман на мапі. Скриншот із DeepStateMap

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Лиман залишається під контролем українських військових. Невеликі групи російської піхоти іноді проникають на територію міста, однак не мають там стабільної присутності чи позицій. Водночас російські війська намагаються закріпитися на східних околицях Лимана.

Про ситуацію в місті розповіли речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін та начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі “Суспільному Донбас”.

За словами Олександра Бородіна, Сили оборони України продовжують контролювати Лиман. Іноді російські військові намагаються проникати до міста малими піхотними групами по дві-три людини.

“Проте це просто інфільтрація, це не позиція російських військ”, — зазначив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Віктор Трегубов також наголосив на тому, що стабільної присутності російських військ у Лимані немає. За його словами, окупанти лише намагаються “добігати” до східних околиць міста та закріплюватися там, однак про контроль над Лиманом не йдеться.

Водночас ситуація на напрямку залишається складною через високу активність російських безпілотників. Особливо ускладнена логістика в районі Ямполя. У самому Лимані, за словами Віктора Трегубова, українським військовим поки вдається підтримувати логістику.

Через значну активність російських дронів Третій армійський корпус намагається максимально роботизувати логістику на передньому краї. Для доставки необхідного військові використовують дрони та наземні роботизовані комплекси.

За словами Олександра Бородіна, Лиман має для російської армії як військове, так і пропагандистське значення. Контроль над містом дозволив би окупантам розвивати наступ у напрямку Слов’янська та Краматорська й продовжувати спроби охопити агломерацію з півночі. Втім, наразі вони не мають успіхів.

“Про якісь масовані наступальні дії зараз не йдеться. Вони витрачають величезну кількість сил та засобів для спроби ураження наших позицій”, — розповів Бородін.

На тлі заяв російської сторони про нібито захоплення всієї Луганщини українські військові також зазначають, що Сили оборони досі утримують позиції в районі Греківки та Новоєгорівки. Військові наголошують: заяви Росії про повний контроль над Луганською областю не відповідають дійсності.

Раніше ми писали про те, що українські військові спростовують заяви росіян про захоплення Костянтинівки. За словами Сил оборони, місто продовжує перебувати під контролем захисників.