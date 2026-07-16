До України повернули 501 тіло загиблих: за твердженням російської сторони, вони належать українським військовим

Репатріація, 16 липня 2026 року. Фото: Коордштаб

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16 липня до України повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні експертизи для ідентифікації загиблих.

“Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань людей зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України”, — заявили у штабі.

У Координаційному штабі також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.