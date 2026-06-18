В Україну повернули тіла 522 загиблих: у Росії кажуть, що вони належать українським військовим. Фото: Коордштаб

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18 червня 2026 року Росія передала Україні 522 тіла загиблих. За запевненням російської сторони, усі тіла належать, зокрема українським захисникам. Тепер слідчі разом з експертами встановлюватимуть особисті дані усіх загиблих. Після підтвердження даних — тіла передаватимуть рідним для гідного поховання.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Збройних Сил України, який перевозить репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров’я.

Репатріацію вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України і МВС України.

Також до репатріації були долучені Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріат Уповноваженого з питань людей зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, 16 травня 2026 року російські окупанти передали Україні 528 тіл загиблих. За запевненням російської сторони, усі тіла належать українським захисникам. Тепер слідчі разом з експертами встановлюватимуть особисті дані усіх загиблих. Після підтвердження даних — тіла передаватимуть рідним для гідного поховання.