В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за запевненням росіян, є українськими військовими. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

16 травня 2026 року російські окупанти передали Україні 528 тіл загиблих. За запевненням російської сторони, усі тіла належать українським захисникам. Тепер слідчі разом з експертами встановлюватимуть особисті дані усіх загиблих. Після підтвердження даних — тіла передаватимуть рідним для гідного поховання.

Про повернення тіл повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Посадовці окремо подякували представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які допомогли повернути тіла бійців.

Нагадаємо, 15 травня 2026 року відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися за американського посередництва. Додому з російської неволі вдалося повернути 205 українців, всі вони — військовослужбовці. Серед оборонців є ті, які чекали обміну з 2022 року.