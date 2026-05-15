Перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", 15 травня 2026 року. Фото: Офіс президента України

У п’ятницю, 15 травня, відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися за американського посередництва. Додому з російської неволі вдалося повернути 205 українців, всі вони — військовослужбовці. Серед оборонців є ті, які чекали обміну з 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

До першої групи увійшли бійці Збройних сил України, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, Повітряних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість звільнених захищали Маріуполь і провели в полоні чотири роки — саме тривалість ув’язнення стала головним критерієм формування списків обміну, уточнили у Коорштабі.

У пресслужбі ГУ Національної поліції в Донецькій області уточнили, що серед повернутих є 38 нацгвардійців та 15 прикордонників.

“Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році (193 Захисника з 205). Це велика частина Захисників Маріуполя, зокрема “Азовсталі”. Вдалося повернути також оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний”, — уточнив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед 205 звільнених — понад 50 офіцерів. Наймолодшому учаснику обміну виповнився 21 рік, найстаршому — 62 роки. Один із бійців Національної гвардії потрапив у полон на Чорнобильській атомній електростанції. Звільнені боронили Донецький, Луганський, Харківський, Херсонський, Запорізький, Сумський та Київський напрямки.

“Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати”, — зазначили в Коорштабі.

Там додали, що підготовка до наступних етапів обміну “1000 на 1000” вже триває, а також що домовленості щодо цього обміну вдалося досягнути за посередництва США та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, 41 держава-учасниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) активувала Московський механізм. Він передбачає документування випадків “ідеологічної обробки” та мілітаризації Росією українських дітей.