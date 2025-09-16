Підтримайте Вільне Радіо
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Станом на 20:28 15 вересня (найбільш актуальні дані стосовно кількості поранених у місті) у Краматорську вже було 19 поранених через російські удари 14 вересня.
Загалом кількість поранених у місті неодноразово збільшувалася протягом доби: зранку 15 вересня було відомо про 9 поранених, далі їхня кількість досягла 10, 11 та 15.
Серед поранених — п’ять жінок віком 30, 43, 58, 66 і 71 рік, а також п’ятеро чоловіків – 22, 34, 38, 42 та 61 року. Окрім цього, згідно з даними Донецької обласної прокуратури, серед тих, хто зазнав поранень, є дві родини: мати з сином і подружня пара.
У місті зазнали руйнувань 35 багатоквартирних будинків, три заклади освіти, адмінбудівлі, банк та крамниці.
У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали жителів міста евакуюватися. Звернутися за допомогою можна за номерами:
Нагадаємо, 15 вересня російські війська атакували Дружківку, ймовірно, дронами. Остаточні наслідки ударів та кількість жертв уточнюють.