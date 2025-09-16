Наслідки нічних ударів по Краматорську, ранок 15 вересня. Фото: Краматорська міська ВА

Вночі 14 вересня російські загарбники завдали по Краматорську серії ударів авіабомбами: у місті фіксують влучання чотирьох 250-кілограмових авіабомб. Всі розірвалися у центральній частині Краматорська. Кількість поранених жителів серед цивільних вкотре зросла.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Станом на 20:28 15 вересня (найбільш актуальні дані стосовно кількості поранених у місті) у Краматорську вже було 19 поранених через російські удари 14 вересня.

Загалом кількість поранених у місті неодноразово збільшувалася протягом доби: зранку 15 вересня було відомо про 9 поранених, далі їхня кількість досягла 10, 11 та 15.

Серед поранених — п’ять жінок віком 30, 43, 58, 66 і 71 рік, а також п’ятеро чоловіків – 22, 34, 38, 42 та 61 року. Окрім цього, згідно з даними Донецької обласної прокуратури, серед тих, хто зазнав поранень, є дві родини: мати з сином і подружня пара.

У місті зазнали руйнувань 35 багатоквартирних будинків, три заклади освіти, адмінбудівлі, банк та крамниці.

У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали жителів міста евакуюватися. Звернутися за допомогою можна за номерами:

0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal);

0800332614 (для людей з інвалідністю та тяжкохворих).

Нагадаємо, 15 вересня російські війська атакували Дружківку, ймовірно, дронами. Остаточні наслідки ударів та кількість жертв уточнюють.