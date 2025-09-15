Росіяни били по Дружківці 15 вересня: точну кількість жертв встановлюють

Наслідки однієї з російських атак у Дружківці 15 вересня 2025 року. Фото: "Дружківка info"

15 вересня російські війська атакували Дружківку, ймовірно, дронами. Остаточні наслідки ударів та кількість жертв уточнюють.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ГУНП Донецької області Павло Дяченко.

Зі слів очевидців, упродовж 15 вересня війська країни-агресорки атакували дронами Дружківку. Влучання, ймовірно, фіксували у різних районах містах.

Павло Дяченко підтвердив, що окупанти атакували населений пункт. Інформацію про кількість жертв у поліції наразі уточнюють — місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше двох поранених.

Також речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін уточнив Вільному Радіо, що близько 13:00 росіяни поцілили по багатоповерхівці у Дружківці — обійшлося без жертв. На місце прибули надзвичайники, які ліквідували пожежу на четвертому поверсі.

Нагадаємо, за неділю, 14 вересня, російські загарбники завдали по Донецькій області 2704 ударів різними видами зброї. Війська країни-агресорки били по лінії фронту та житлових кварталах регіону, пишуть у поліції. Через ці атаки загинули двоє цивільних мешканців, поранені ще 25.