Добропілля є головною ціллю загарбників на Покровському напрямку: що відомо

Добропілля на мапі від DeepState за 30 вересня

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Російські військові продовжують свої штурми на Покровській ділянці фронту, намагаючись прорватися вперед на легкій техніці. Поряд із непідготовленими штурмовиками там діють російські спецпризначенці, намагаючись захопити прифронтове місто Добропілля. Нині воно є головною ціллю загарбників на напрямку.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів офіцер 20 бригади оперативного призначення НГУ “Любарт” Олександр “Данте” Алтухов.

“Тут [у районі Добропілля], в принципі, є все. Противник проводить переміщення піших груп ближче до міста Добропілля в обхід інших населених пунктів, які йдуть на його шляху. Також присутні КАБи, артилерія, також безпілотна компонента противника постійно намагається не дати нашим військовим тримати оборону цього міста”, — пояснив Олександр “Данте” Алтухов.

За його словами, поряд із непідготовленими штурмовиками тут діють 3 бригада та 56 батальйон спецпризначення 51 російської армії. Їхнє завдання — дезорганізувати українську оборону й відвернути увагу від основної лінії зіткнення. Бронетехніку для штурмів на цій ділянці окупанти не використовують, зазначив офіцер. Натомість загарбники намагаються прориватися на мотоциклах, квадроциклах і багі.

Українські військові з 20 бригади НГУ “Любарт” утримують оборону в самому Добропіллі та на його околицях. Штурми зупиняють на підходах, а піхоту виявляють і уражають на відстані від п’яти до семи кілометрів від позицій Сил оборони.

Втім, у Добропіллі та прилеглих населених пунктах досі залишаються цивільні мешканці. Олександр Алтухов закликав їх евакуюватися, аби вберегтися від регулярних російських атак.

Нагадаємо, російські війська можуть посилити наступ у бік Добропілля через складну для них ситуацію під Лиманом. За таких умов окупанти здатні перекинути туди механізовані підрозділи задля просування в бік Краматорсько-Словʼянської агломерації.