Росіяни можуть посилити наступ на Добропілля: прогноз Добровольчої армії

Ситуація на Добропільському напрямку станом на 26 вересня 2026 року. Скриншот з мапи DeepState

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Російські війська можуть посилити наступ у бік Добропілля через складну для них ситуацію під Лиманом. За таких умов окупанти здатні перекинути туди механізовані підрозділи задля просування в бік Краматорсько-Словʼянської агломерації.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ 26 вересня.

За його словами, найгарячішим напрямком фронту зараз є Покровський. Зокрема, складною ситуація залишається в районі Добропілля, де оперує угруповання військ “Азов”.

“Якраз мова була дійсно про те, щоб знищити інфільтрованих бійців російської армії — це вдалося зробити. Також потрібно було обрізати й ворожу логістику, що дуже важливо, тому що саме тут, на Добропіллі, росіяни бачать перспективи своїх активних наступальних дій, тому що, я нагадаю, це південний фланг наступу на Краматорсько-Слов’янську агломерацію”, — пояснив речник.

За прогнозом Сергія Братчука, через ускладнення під Лиманом окупанти можуть посилити активність саме в бік Добропілля. Він також нагадав, що командир першого корпусу НГУ “Азов” Денис Прокопенко попереджав про можливе залучення росіянами механізованих підрозділів.

“Тому логістику [українські військові окупантам] обрізали. Сьогодні у росіян уже не такі, скажімо, хороші умови для того, щоб створити плацдарм для подальших активних дій. Однак саме на Добропіллі, я думаю, сьогодні росіяни максимально спробують проявити свої ресурсність та активність”, — додав Братчук.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на Покровському напрямку, до якого належить Добропілля, російські військові здійснили 21 атаку. Разом із Костянтинівським напрямком це були найактивніші ділянки фронту за кількістю штурмів. Днем раніше на Покровському напрямку зафіксували 29 атак.

Нагадаємо, нещодавно в російському Міноборони заявили, що бійці країни-агресорки набито оточили Добропілля на Донеччині. Військові “Азову” спростували це твердження. За їхніми словами, місто залишається під контролем Сил оборони, які знищують російських штурмовиків на підступах до позицій.