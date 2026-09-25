Де лінія фронту на Донеччині 25 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 24 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За добу поліція зафіксувала ще 889 ударів з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах на Донеччині. Атаки вкотре призвели до загибелі цивільних мешканців: цього разу два життя обірвалися у Краматорську. Поранені були у трьох містах регіону, а на фронті не припиняється російський наступ.

Не менше шести населених пунктів були під вогнем

За даними поліції, росіяни за добу обстріляли міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, села Мирна Долина, Петрівка Друга та Степанівка. Там були влучання авіабомб, артилерії та дронів.

По Краматорську росіяни вдарили чотирма авіабомбами та десятьма дронами — загинули двоє цивільних, поранені ще п’ятеро. Пошкоджені шість осель, заклад освіти, автосалон, розважальний клуб, АЗС, п’ять цивільних авто та автобус.

У Слов’янську після чотирьох влучань (одне з них — авіабомбою) поранені двоє цивільних (поліція повідомляє про одну людину, однак у МВА уточнили, що постраждалих загалом двоє). У місті зазнали руйнувань шість осель, нежитлове приміщення, гараж та два авто.

Одна людина через російські атаки поранена в Дружківці.

У Мирній Долині постраждав приватний будинок, у Степанівці — чотири будинки, п’ять магазинів, пошта й автомобіль, у Петрівці Другій — цивільне авто.

У поліції підрахували, що загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 43 цивільні об’єкти, з них 17 — житлові будинки.

Також під вогнем були Олександрівка та Іванівка (Черкаська громада), уточнив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

У центрі уваги російських військових — Костянтинівський і Покровський напрямки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах Діброви, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Надії та Шийківки. Ці атаки відбили;

три штурми російські військові провели на Слов’янському напрямку — в районі Кривої Луки та в напрямку Пискунівки;

на Краматорському напрямку минулої доби загарбники штурмів не проводили;

22 атаки російських сил фіксували на Костянтинівському напрямку . Окупанти штурмували в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 29 атак. Російські військові атакували в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також у напрямках Кучерового Яру, Софіївки, Родинського, Дорожнього, Нового Донбасу, Світлого, Добропілля та Василівки.

Нагадаємо, станом на вересень російське угруповання на Лиманській ділянці фронту не пускає у бій бронетехніку, віддаючи перевагу пересуванню на легкій техніці, зокрема квадро- та мотоциклах. Втім, у 63-й бригаді ЗСУ очікують, що ситуація невдовзі може змінитися, адже жовтень може принести морози, а з ними — ранкові тумани.