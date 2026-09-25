Де лінія фронту на Донеччині 25 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу поліція зафіксувала ще 889 ударів з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах на Донеччині. Атаки вкотре призвели до загибелі цивільних мешканців: цього разу два життя обірвалися у Краматорську. Поранені були у трьох містах регіону, а на фронті не припиняється російський наступ.
За даними поліції, росіяни за добу обстріляли міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, села Мирна Долина, Петрівка Друга та Степанівка. Там були влучання авіабомб, артилерії та дронів.
По Краматорську росіяни вдарили чотирма авіабомбами та десятьма дронами — загинули двоє цивільних, поранені ще п’ятеро. Пошкоджені шість осель, заклад освіти, автосалон, розважальний клуб, АЗС, п’ять цивільних авто та автобус.
У Слов’янську після чотирьох влучань (одне з них — авіабомбою) поранені двоє цивільних (поліція повідомляє про одну людину, однак у МВА уточнили, що постраждалих загалом двоє). У місті зазнали руйнувань шість осель, нежитлове приміщення, гараж та два авто.
Одна людина через російські атаки поранена в Дружківці.
У Мирній Долині постраждав приватний будинок, у Степанівці — чотири будинки, п’ять магазинів, пошта й автомобіль, у Петрівці Другій — цивільне авто.
У поліції підрахували, що загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 43 цивільні об’єкти, з них 17 — житлові будинки.
Також під вогнем були Олександрівка та Іванівка (Черкаська громада), уточнив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.
Нагадаємо, станом на вересень російське угруповання на Лиманській ділянці фронту не пускає у бій бронетехніку, віддаючи перевагу пересуванню на легкій техніці, зокрема квадро- та мотоциклах. Втім, у 63-й бригаді ЗСУ очікують, що ситуація невдовзі може змінитися, адже жовтень може принести морози, а з ними — ранкові тумани.