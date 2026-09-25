На Лиманському напрямку готуються до повернення російської бронетехніки у жовтні: що відомо

Український дрон б'є по російському квадроциклу на Лиманському напрямку. Скриншот з ефіру "Армія-ТБ"

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Станом на вересень російське угруповання на Лиманській ділянці фронту не пускає у бій бронетехніку, віддаючи перевагу пересуванню на легкій техніці, зокрема квадро- та мотоциклах. Втім, у 63-й бригаді ЗСУ очікують, що ситуація невдовзі може змінитися, адже жовтень може принести морози, а з ними — ранкові тумани.

Про це ввечері 24 вересня в ефірі “Армія-ТБ” розповів начальник відділення комунікації 63-ї ОМБр капітан Ростислав Яцишин.

“Броньованої [техніки] поки що не було, але я думаю, що невдовзі все ж з’явиться. Вони традиційно чекають десь жовтня, коли будуть ранкові тумани. Є сподівання, що вони (російські військові, — ред.), буде легше це все порозбивати. Досвіду в нас не бракує, ми це вже кілька років робимо.

А зараз вони переміщаються на квадроциклах, на мотоциклах, — це зараз типова їхня техніка. Звичайно, що тікають, коли чують дрон, а техніку залишають. Тому для наших операторів не є проблемою все це знищити”, — заявив Ростислав Яцишин.

Він зазначив, що у зоні відповідальності 63 бригади ЗСУ росіяни майже не застосовують наземні роботизовані комплекси, тому логістичні завдання покладають на мотоцикли й квадроцикли.

Офіцер додав, що росіяни продовжують свою тактику інфільтрації та малих штурмових груп. Втім, їм не вдається проникати до міжпозиційного простору українських військових, адже підрозділи Третього штурмового корпусу цього не дозволяють і працюють як єдиний організм.

“Продовжує [російська армія] всю ту саму свою діяльність у плані інфільтрації, продовжує закидати дрібними групами. Вони намагаються десь залізти, пролізти… Але ми вже прекрасно знаємо, що це — дорога в один кінець, ми звикли до цього.

А так — постійно ведеться і тактична боротьба, постійно працює розвідка, постійно працюють БпЛА… Лиман надійно захищений, як і багато років до того”, — додав речник.

Нагадаємо, українські військові вперше в історії провели операцію з десанту наземних роботів. Це сталося на Лиманському напрямку під час наступальної кампанії ”Вівальді”.