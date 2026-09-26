В “Азові” спростували заяву Росії про оточення Добропілля: деталі

П’ятиповерхівка у Добропіллі. Фото: Вільне Радіо

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У російському Міноборони заявили, що бійці країни-агресорки набито оточили Добропілля на Донеччині. Військові “Азову” спростували це твердження. За їхніми словами, місто залишається під контролем Сил оборони, які знищують російських штурмовиків на підступах до позицій.

Про це повідомили у Першому корпусі Національної гвардії України “Азов”.

Раніше у російському Міноборони заявили, що угруповання військ “Центр” нібито завершило оточення українських підрозділів у Добропіллі та розвиває наступ у напрямку Олександрівки. Там також стверджували, що в оточення потрапили військові 4 та 15 бригад Нацгвардії та 422 мотострілецького полку.

В “Азові” спростували цю інформацію. За даними військових, російські штурмові групи намагаються проникати у простір між позиціями захисників, однак їх вчасно виявляють та знищують. За словами військових, щодня їм вдається зривати від чотирьох до шести штурмових дій російської армії, зокрема за допомогою безпілотників.

“Населений пункт Добропілля перебуває під контролем корпусу та суміжних підрозділів. Противник заявляє про оточення, але його штурми закінчуються втратами ще на підступах до наших позицій”, — йдеться у відео.

За даними оборонців, від початку 2026 року спецпризначенці “Омеги” знищили майже 1,5 тисячі російських військових, близько тисячі одиниць їхньої техніки та близько 3,7 тисячі безпілотників.

Скриншот із відео НГУ “Азов”

“За останній місяць противник зазнав втрат у смузі 14 бригади оперативного призначення — до 210 убитими та до 60 санітарними (йдеться про бійців, які втратили боєздатність щонайменше на добу, — ред.). По техніці було знищено близько семи одиниць”, — повідомили військові.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про ситуацію на Добропільському напрямку. У тексті ми проаналізували, що кажуть росіяни щодо захоплення територій та як ситуацію оцінюють експерти.