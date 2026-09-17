Яка у Добропіллі ситуація за даними росіян, ЗСУ та незалежних джерел

Росіяни заявляють, що нібито станом на 16 вересня 2026 року майже оточили Добропілля. Мапа з російських джерел

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Понад 80 км² території в районі Добропілля росіяни вже зараховують до захопленої території, хоча сталого контролю над нею не підтверджують незалежні джерела та командири ЗСУ. Розбираємося, що відомо про ситуацію на цьому напрямку з відкритих джерел.

Якою росіяни бачать ситуацію у Добропіллі у вересні 2026 року

У середині вересня 2026 року російські джерела заявляють, що загарбники начебто досягли таких успіхів, що вже майже оточили Добропілля. Окупаційні медіа публікують заголовки на кшталт: “Оточення Добропілля звужується” та публікують мапи, за якими станом на 16 вересня вже начебто захопили південні, північні та східні околиці міста й майже замкнули “котел”.

Ситуація у Добропіллі за баченням російських окупантів 16 вересня 2026 року. Мапа з російських джерел

Крім цього, в інфопросторі росіян фігурують заголовки на кшталт: “Генеральний штаб ЗСУ здає Добропілля: резервів для утримання міста немає”.

В публікаціях стверджують, що про відсутність сил утримувати місто буцімто заявив головнокомандувач ЗСУ на закритому засіданні. Втім, ніяких підтверджень, що такі слова дійсно прозвучали, росіяни не надають.

На російських майданчиках публікують також “переможні” відео, в яких окупанти заявляють про “Тотальний розгром [ЗСУ] під Добропіллям”.

Якою бачать ситуацію в районі Добропілля у вересні 2026 року незалежні аналітики

Деякі незалежні західні та українські джерела хоч і більш стримано, але підтверджують певні успіхи росіян в районі Добропілля. Найбільш наближену до російських заяв картину ситуації показують на своїй мапі представники Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики також вважають, що окупаційні війська змогли обійти Білицьке з двох флангів та дійти до південних і північних околиць Добропілля. Але цю територію вони вважають спірною, а не однозначно підконтрольною росіянам.

Ситуація в районі Добропілля станом на 16 вересня 2026 року. Жовтим кольором позначені території, які російська армія не контролює, але претендує на них. Мапа: ISW

Більш стриманими в оцінці успіхів росіян є аналітики відкритих джерел проєкту Liveuamap. Вони вважають, що окупанти змогли просунутися правим флангом від Білицького й дійти до східних околиць Добропілля.

Втім, підтверджень т.з. “кліщів” та окупації деяких кварталів міста, як і оточення міста з півдня та півночі ці аналітики не знайшли.

Ситуація в районі Добропілля станом на 16 вересня 2026 року. Мапа: Liveuamap

Схожу ситуацію на мапі показують і представники незалежного проєкту Ukraine Daily Update, яким керує аналітик Ендрю Перпетуа. За їхніми даними, виступ до Добропілля, на якому росіяни начебто змогли просунутися, ще менший, ніж на попередній мапі.

Ситуація в районі Добропілля станом на 16 вересня 2026 року. Мапа: Ukraine Daily Update

Серед незалежних аналітичних проєктів є UAControlMap, яким керують ентузіасти та аналітики Project Owl. За їхніми даними російська армія взагалі не має підтверджених просувань на свою користь у бік Добропілля. Лінію фронту тут вважають сталою в районі Білицького.

Ситуація в районі Добропілля станом на 16 вересня 2026 року. Мапа: UAControlMap від Project Owl

Схожу лінію фронту проводять і аналітики порталу DeepState. Втім, варто зазначити, що щодо DeepState інші аналітики заявляли, що мапа відображає зміни на фронті із затримкою. Зокрема, така ситуація виникла у серпні 2026 року, коли бійці ЗСУ пів року проводили контрнаступ на Олександрівському напрямку, але мапу оновили лише після офіційних заяв у серпні 2026 року.

Ситуація в районі Добропілля станом на 16 вересня 2026 року. Мапа: DeepState

Що говорять військові ЗСУ про ситуацію на Добропільському напрямку

Зазначимо, у серпні 2026 року на сторінках у соцмережах Генерального штабу ЗСУ припинили публікувати мапи у зведеннях про ситуацію на напрямках фронту.

Але пресслужба Генштабу продовжує щодня оприлюднювати зведення, у яких перелічують населені пункти, де фіксували атаки росіян. Так, у ранковому зведенні від 17 вересня військові повідомили, що на Покровському напрямку фіксували активність росіян у таких населених пунктах, як Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Торецьке, Ганнівка, Новий Донбас, Дорожнє, Добропілля, Покровськ, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

Якщо перенести ці населені пункти на мапу, можна побачити, що російська армія намагається просуватися в бік Добропілля. Але військові ЗСУ продовжують залишатися у районах сіл Дорожнє, Нове Шахове та Вільне, які окупантам треба подолати, щоб дійти до Добропілля.

Населені пункти на Покровському напрямку, які, за даними ЗСУ, 16 вересня 2026 року атакувала російська армія. Мапа: DeepState

Того ж 16 вересня перебіг бойових дій в районі Добропілля коментував старший лейтенант ЗСУ з позивним “Алекс”:

“Сьогодні один день боїв на Добропільському напрямку коштував трішки більше 100 військових підтверджених безповоротних втрат плюс стільки ж 300 (поранених, — ред.) І це лише один день на одному з напрямків… Мʼясорубка працює на повну, 3 армії та морпіхи успішно продовжують самоутилізацію”, — написав військовий.

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” Денис Прокопенко визнавав, що ситуація в районі Добропілля важка, адже росіяни тут зосередили стільки військових, що співвідношення сил на користь російської армії становить 1:6.

“Станом на зараз противник не виконав стратегічної задачі щодо захоплення Добропілля до кінця літа. Він провалив літню наступальну кампанію. Мав тільки малі тактичні успіхи. Після оперативно-наступальних дій (бійців ЗСУ у 2025 році, — ред.) противник протягом року не зміг навіть відновити позиції, з яких був змушений відійти ще минулого літа”, — стверджує Денис Прокопенко.

Зазначимо, що йдеться про т.з. Добропільський виступ, який росіянам вдалося утворити у серпні 2025 року і який бійці ЗСУ зачистили від загарбників, звільнивши 9 населених пунктів.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування щодо страти двох українських нацгвардійців неподалік від Добропілля. На початку вересня 2026 року загарбники ймовірно взяли у полон цих людей під час завдання, а потім — розстріляли.