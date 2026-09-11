Російські окупанти стратили двох українських військовополонених поблизу Добропілля, — прокуратура

Розстріл українських військовополонених поблизу Добропілля. Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

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Правоохоронці розпочали розслідування щодо страти двох українських нацгвардійців неподалік від прифронтового Добропілля. На початку вересня загарбники могли взяти їх у полон під час завдання, а потім — розстріляти.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

2 вересня 2026 року двоє військових Нацгвардії виконували бойове завдання на вогневій позиції в лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, російські військовослужбовці взяли обох захисників у полон, а потім розстріляли їх з автоматичної зброї.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вони намагаються встановити всі обставини події й причетних до розстрілу.

“Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, — зауважили в Донецькій обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 33 українських військових могли стратити армійці 114-го полку РФ на Донеччині. У регіоні армійці цього полку брали участь у боях на Бахмутському, Волноваському та Покровському напрямках.