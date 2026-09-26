Наслідки обстрілів 25 вересня 2026 на Донеччині: зведення від поліції, ЗСУ та місцевих адміністрацій

Наслідки ударів по Донеччині 25 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На Донеччині 25 вересня внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранень. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів області. Російські атаки пошкодили та зруйнували десятки цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, господарські споруди та інфраструктура. Розповідаємо, де саме зафіксували обстріли та яких руйнувань вони завдали.

Під обстрілами окупантів опинилися 69 цивільних об’єктів, більшість — житлові будинки

25 вересня 2026 року російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під вогнем перебували Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Билбасівка, Біленьке, Новодонецьке, Олександрівка, Ясногірка, Іванівка та Староварварівка.

У Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранень. Пошкоджений цивільний автомобіль.

Краматорськ росіяни обстріляли шістьма безпілотниками. Двоє цивільних дістали поранень, пошкоджені багатоквартирний будинок, гараж і два автомобілі.

Слов’янськ зазнав щонайменше шести атак, зокрема бомбами “КАБ-250”. Двоє цивільних зазнали травм . Пошкоджені два багатоквартирні та 15 приватних будинків, а також лікарня.

Ясногірку росіяни атакували трьома FPV-дронами. Двоє людей дістали травм, пошкоджений магазин.

У Новодонецькому від удару трьох керованих авіабомб постраждали 19 багатоквартирних будинків.

По Староварварівці війська РФ запустили чотири керовані авіабомби. Пошкоджені дев’ять приватних будинків, дві адмінбудівлі, архів і магазин.

У Біленькому пошкоджений приватний будинок, в Олександрівці — багатоквартирний та чотири приватних будинки, заклад освіти й автомобіль, в Іванівці — приватна оселя.

У Билбасівці, за інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, під обстріл потрапили 13 приватних будинків.

Також, за уточненими даними посадовця, під ударами минулої доби опинилося Білозерське Покровського району. Там російський обстріл зруйнував три приватні будинки. Ще одна багатоповерхівка та чотири приватні оселі зазнали пошкоджень.

Крім того, вранці 26 вересня близько 04:20 росіяни вдарили по Краматорську чотирма КАБами. Наслідки атаки встановлюють.

Загалом за добу російські війська 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 1121 людину, серед них 85 дітей.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 25 вересня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині 25 вересня 2026. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 205 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині ситуація розгорталася так:

на Костянтинівському напрямку зафіксували 21 атаку. Росіяни штурмували у районах Костянтинівки, Степанівки, Новоселівки, Русиного Яру та Вільного;

стільки ж атак окупанти здійснили на Покровському напрямку . Там вони намагалися просунутися у районах Дорожнього, Світлого, Водянського, Красноподілля, Молодецького та у напрямках Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки й Новопавлівки;

на Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів штурмували поблизу Кривої Луки та у бік Стародубівки, Миколаївки й Оріхуватки;

на Лиманському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися у районах Копанок та Новоселівки;

на Олександрівському напрямку російські війська двічі намагалися просунутися у бік Запорізького;

на Краматорському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

Наслідки російського удару по Донеччині 25 вересня 2026. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що Координаційний штаб погодив розширення зони примусової евакуації дітей на Донеччині. Рішення стосується окремих сіл Святогірської та Новодонецької громад, а також частини Слов’янська і селища Суханівка Слов’янської громади.