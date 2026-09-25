Росіяни частково зруйнували багатоповерхівку в Словʼянську: попередньо відомо про одного пораненого

Наслідки денного російського удару по Словʼянську 25 вересня 2026 року. Фото: Facebook/Вадим Лях

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Удень 25 вересня окупанти атакували девʼятиповерхівку в Словʼянську. Будинок частково зруйнований. Унаслідок удару попередньо поранення зазнав один чоловік.

Про це повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністарції Вадим Лях.

Війська країни-агресорки завдали удару по Словʼянську близько 16:00. За словами посадовця, вони влучили у девʼятиповерхівку у віддаленому мікрорайоні прифронтового міста.

Наслідки денного російського удару по Словʼянську 25 вересня 2026 року. Фото: Facebook/Вадим Лях

Будинок частково зруйнований. Попередньо відомо про одного пораненого, але обставини й наслідки атаки ще уточнюють.

“26-річному чоловіку надається медична допомога. Остаточна інформація щодо постраждалих, пошкодження та вид ворожої зброї зʼясовується”, — написав Вадим Лях.

Нагадаємо, вранці 25 вересня росіяни вже били по Словʼянську з авіації. Внаслідок удару поранень зазнав один чоловік, були пошкоджені заклад охорони здоров’я та не менш як 11 осель.