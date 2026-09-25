 Російські військові вдарили по Слов’янську з авіації зранку 25 вересня: поранена людина
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Зранку російські військові вдарили по Слов’янську з авіації: поранений один чоловік

В'ячеслав Попович
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Приблизно о п’ятій ранку 25 вересня армія країни-агресорки здійснила нову атаку по Слов’янську з авіації: по місту запустили 250-кілограмові авіабомби. Внаслідок удару зазнав поранень один чоловік, пошкоджені заклад охорони здоров’я та не менш як 11 осель.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Пораненого вже госпіталізували, йому надають медичну допомогу. За даними місцевої влади, зранку по Слов’янську влучили три авіабомби.

Також по місту неодноразово били з авіації, дронами й РСЗВ протягом минулої доби, 24 вересня: тоді зазнали поранень загалом двоє людей. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, підприємство у промзоні та автомобілі.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську 25 вересня 2026 року
Наслідки атак по Слов’янську за 24-25 вересня. Фото: Вадим Лях
Пошкоджені будинки після авіаудару по Слов’янську 25 вересня
Наслідки атак по Слов’янську за 24-25 вересня. Фото: Вадим Лях
Наслідки обстрілу Слов’янська російськими військами 25 вересня
Наслідки атак по Слов’янську за 24-25 вересня. Фото: Вадим Лях
Наслідки атак по Слов’янську за 24-25 вересня. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, 24 вересня під час атаки на Краматорськ російські війська вчергове пошкодили будівлю компанії “Донецькоблгаз”. Водночас серед працівників ніхто не постраждав.

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