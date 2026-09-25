Внаслідок ударів по Краматорській громаді 25 вересня поранень дістали троє людей

Наслідки одного з російських ударів по Краматорську, вересень 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

25 вересня росіяни атакували Краматорську громаду FPV-дронами з бойовими частинами. Унаслідок ударів в одному із селищ поранень дістали двоє людей, ще одна постраждала була в Краматорську.

Про це пише Суспільне Донбас із посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

За словами посадовиці, під час російської атаки на одне із селищ Краматорської громади поранень дістали 51-річна та 40-річний чоловік. Їм діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення й контузію.

“Також російські війська завдали удару по Краматорську. 42-річна цивільна отримала уламкове поранення плеча, контузію й мінно-вибухову травму”, — додала речниця.

Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за статтею про воєнні злочини.

Нагадаємо, впродовж 24 вересня 2026 року росіяни вдарили по Краматорську чотирма авіабомбами та десятьма дронами. У результаті загинули двоє цивільних, ще п’ятеро дістали поранень. У місті пошкоджені шість осель, заклад освіти, автосалон, розважальний клуб, АЗС, п’ять цивільних авто та автобус.