Державне підприємство “Добропіллявугілля-видобуток” закупило 400 кубометрів дерев’яних рудничних стійок для кріплення шахтних виробок. Вартість договору — 2,84 мільйона гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту публічних закупівель Prozorro.

За тендерною документацією, закуповують стійки діаметром від 14 до 19 сантиметрів і довжиною 4 метри.

Договір уклали з підрядником напряму без проведення торгів, оскільки підприємство перебуває на території активних бойових дій.

Постачатиме товар ТОВ “Науково-консалтингова фірма “Агронафтасервіс” з Харкова. Привезти стійки підрядник має до 31 грудня 2025 року. Закупівлю фінансують із власного прибутку підприємства.

Такі дерев’яні опори використовують у вугільних шахтах для зміцнення гірничих виробок — вони підтримують склепіння та стіни підземних тунелів, запобігаючи обвалам.

За даними відкритих реєстрів, компанія-постачальник “Агронафтасервіс” працює з 2006 року. Її власником і керівником є Іван Сефер, який володіє 100% частки. Основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля паливом, серед додаткових — лісозаготівлі та лісопильне виробництво.

У 2024 році компанія задекларувала понад 54 мільйони гривень доходу та 822 тисячі чистого прибутку. За оцінками фінансового скорингу, її стан вважається помірно стабільним.

