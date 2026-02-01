На Донеччині поліцейські з собакою розшукали зниклу 87-річну жінку. Фото: Поліція Донеччини

87-річна жінка з прифронтової Олександрівки пішла з дому і зникла на добу. Поліцейські з собакою під атаками російських безпілотників змогли відшукати її за кількасот метрів від дому. Жінка весь цей час лежала у холодному приміщенні, не у змозі підвестися.

Про це розповіли в поліції Донеччини.

Із заявою про зникнення матері до поліції звернувся житель селища. За його словами, жінка вийшла з дому напередодні та не повернулася. Спочатку чоловік намагався розшукати матір самотужки, та наступного дня повідомив правоохоронців.

Під час поїздки екіпаж ризикував потрапити під удар російських безпілотників, адже окупанти контролюють дорогу до Олександрівки з неба.

До пошуків залучили кінологів. Службовий пес Алан менш ніж за 10 хвилин вивів поліцейських до зачиненої зсередини вуличної вбиральні, розташованої за кількасот метрів від будинку зниклої.

“Хоча з моменту зникнення пройшла доба, пес упевнено взяв слід, і ми встигли вчасно. Знайшли людину в зачиненій зсередини споруді в кінці вулиці. Жінка була вкрай знесилена, не могла підвестися на ноги, не розуміла, де знаходиться”, — розповів старший інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Єгор Геледчак.

За даними поліції, пенсіонерка провела на холодній підлозі приміщення майже добу.

Поліцейські відвезли врятовану жінку додому та передали родичам.

