Евакуація літньої жінки з прифронтового Добропілля. Фото: ДСНС Донеччини

Літню мешканку евакуювали з її квартири, де через відсутність світла, тепла та постійні обстріли вона майже не мала сил.

Відео евакуації опублікували у пресслужбі патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

Правоохоронці, які прибули до квартири жінки, виявили, що вона жила без вікон, світла та тепла. Такі умови ускладнювали її виживання під час регулярних обстрілів.

Евакуація літньої жінки з прифронтового Добропілля. Скриншот з відео патрульної поліції Краматорська та Слов’янська

“Поліцейські допомогли 73-річній жінці зібратися та вивезли її в безпечне місце до волонтерів, де їй одразу надали медичну допомогу. Попереду — тепло, їжа й підтримка. Усе те, чого їй бракувало занадто довго”, — написали на сторінці патрульної поліції.

Нагадаємо, для 500 родин переселенців із Донецької області відкриють реєстрацію на гуманітарну допомогу. Податися можна з 24 січня 2026 року.