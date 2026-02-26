Ілюстративне фото: Pexels

Жінка протягом кількох місяців отримувала більшу зарплату, ніж передбачали документи. Це помітили, тож змусили повернути кошти, доплатити ще понад 50 тисяч гривень за експертизи і покарали умовним терміном.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли у Судовому реєстрі. Ім’я фігурантки справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, у серпні-жовтні 2024 року бухгалтерка відділу культури працювала дистанційно та самостійно вносила зміни до електронних документів із нарахування власної заробітної плати. Так, Лілія Ф. формувала платіжні відомості на своє імʼя та редагувала дані у фінансовій системі, через що на її рахунок автоматично надішли більші суми, ніж передбачали документи.

За три місяці працівниці мали виплатити 34 602 гривні, фактично ж на її рахунок надійшло 106 899 гривень — різниця склала понад 72 тисячі гривень.

Слідчі довели, що обвинувачена шахраювала, щоб заробити, підробляла документи та вносила несанкціоновані зміни до банківської системи (її судили за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 362 та ч. 4 ст. 190 ККУ).

Суд призначив Лілії Ф. три роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Тобто якщо впродовж цього часу вона не скоїть нового злочину, покарання вважатиметься відбутим. Якщо ж знову порушить — сидітиме у вʼязниці три роки та додатково отримає покарання за новий злочин.

Тепер жінка має повернути 72 297 гривень 60 копійок та додатково оплатити понад 52 тисячі гривень за проведення експертиз по справі.

Раніше ми розповідали про групу посадовців із Донеччини і підприємицю, яких підозрюють у привласненні загалом понад 7,5 мільйонів гривень. Серед фігуранток тієї справи також колишні головні бухгалтерки, які могли самостійно нараховувати собі додаткову заробітну плату.