Доходів стало менше, а витрат — більше: як змінився бюджет Бахмутської громади за два роки визнання окупації (аналіз)

Євген Вакуленко
Читати російською

Рівно два роки тому — 13 грудня 2023 року — Бахмут офіційно визнали окупованим. Відтоді місцева військова адміністрація продовжує роботу дистанційно. Журналісти Вільного Радіо порівняли, як за ці роки змінився бюджет громади.

 

Зміни в бюджеті Бахмутської громади ми відстежили за документами 2023 та 2025 років. Для аналізу використали останні доступні редакції бюджету за обидва періоди.

У 2023 році бюджет Бахмутської громади на 66% наповнювався власними надходженнями

Бюджет останнього року, коли Бахмут перебував під контролем української влади, здебільшого забезпечував себе сам. У 2023 році доходи бюджету Бахмутської громади сягнули 726 мільйонів гривень, і більшу частину цих коштів громада отримала з власних джерел.

Зокрема, у 2023 році до бюджету надійшло 485 мільйонів гривень власних доходів, серед яких:

  • 457 мільйонів гривень — податки на доходи та прибуток;
  • 13,6 мільйона гривень — єдиний податок;
  • 11,8 мільйона гривень — податки на майно;
  • 1,8 мільйона гривень — неоподатковані надходження, зокрема сплачені штрафи (4 тисячі гривень), плата за послуги бюджетних установ (735 тисяч гривень), орендна плата за майно (206 тисяч гривень) та інші надходження;
  • 345 тисяч гривень — податки з акцизів;
  • 202 тисячі гривень — рентна плата за використання природних ресурсів.

Крім цього, у 2023 році скарбниця Бахмутської громади отримала 240 мільйонів гривень фінансової підтримки з інших бюджетів як дотації і субвенції.

Для довідки:

Дотація — це гроші, які передають з одного бюджету іншому на потреби, для яких не вистачає власних доходів. Отримувач може сам визначати, на що витратити ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно.

Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби. Якщо використати їх не за призначенням або не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Кошти отримали з таких джерел:

  • 123 мільйони гривень — дотація з державного бюджету громадам, що опинилися в окупації та постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії;
  • 99 мільйонів гривень — субвенція з державного бюджету на забезпечення роботи освітніх закладів;
  • 17 мільйонів гривень — субвенція з місцевих бюджетів на допомогу учасникам бойових дій, які потребують житла.

Підрахунки описаних вище надходжень свідчать про те, що у 2023 році бюджет Бахмутської громади на 66% наповнювався власними доходами.

Як за два роки окупації змінилися доходи Бахмутської громади

Окупація громади призвела до значних втрат власних надходжень та збільшення дотацій з державного бюджету. Останні зміни в доходах Бахмутської громади публікували 10 жовтня 2025 року.

Власні надходження до бюджету 2025 року склали 87 мільйонів гривень, серед них:

  • 71,8 мільйона гривень — податки з доходів фізичних осіб (на 385,2 мільйона менше, ніж у 2023 році);
  • 14,5 мільйона гривень — єдиний податок, зокрема 14,4 мільйона з фізичних осіб та 110 тисяч грн від підприємців (на 900 тисяч грн більше, ніж у 2023 році);
  • 899 тисяч гривень — неоподатковані надходження, зокрема адміністративні збори, плата за оренду майна та інше (на 901 тисячу менше, ніж у 2023 році);
  • 516 тисяч гривень — власні надходження за послуги бюджетних установ (на 219 тисяч менше, ніж у 2023 році);
  • 54 тисячі гривень — рентна плата за використання природних ресурсів (на 148 тисяч менше, ніж у 2023 році).

Отже, за два роки власні доходи скарбниці Бахмутської громади зменшилися на 398 мільйонів гривень, або на 82%. Найбільших втрат бюджет зазнав від податкових надходжень із доходів.

Для забезпечення роботи евакуйованих установ громади дотації місцевому бюджету з державного збільшилися. У 2025 році Бахмутська скарбниця отримала:

  • 505 мільйонів гривень — дотація з державного бюджету громаді, яка потрапила в окупацію та постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії (на 382 мільйони більше, ніж у 2023 році);
  • 67 мільйонів гривень — субвенція з державного бюджету на роботу освітніх закладів (на 32 мільйони менше, ніж у 2023 році).

Таким чином, дотації Бахмутській громаді з державного бюджету за два роки зросли більш ніж у чотири рази. Водночас за цей період вдалося скоротити витрати на освіту в евакуації на третину.

Як за два роки окупації змінилися витрати в бюджеті Бахмутської громади

Попри значне скорочення власних доходів Бахмутського бюджету та зменшення дотацій від держави, витрати місцевих посадовців не тільки не зменшилися, а й навіть зросли.

У 2023 році загальні витрати на всі структурні підрозділи Бахмутської громади сягнули 969 мільйонів гривень. За два роки витрати з місцевої скарбниці зросли на 49,6 мільйона гривень і сягнули 1,019 мільярда гривень. Суми, витрачені на роботу управлінь, були такими:

  • 685 мільйонів гривень — Фінансове управління (на 151 мільйон гривень більше, ніж у 2023 році);
  • 102,3 мільйона гривень — Управління освіти (на 70,7 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
  • 26,8 мільйона гривень — Бахмутська міська рада (на 28,9 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
  • 107,3 мільйона гривень — Управління соціального захисту населення (на 56,7 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році);
  • 11,1 мільйона гривень — Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва (на 26,9 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
  • 23,9 мільйона гривень — Управління культури (на 13,1 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
  • 6,6 мільйона гривень — Управління муніципального розвитку (на 25 мільйонів гривень менше, ніж у 2023 році);
  • 30,5 мільйона гривень — Управління охорони здоров’я (на 10 мільйонів гривень більше, ніж у 2023 році);
  • 9,6 мільйона гривень — Управління з питань фізичної культури та спорту (на 5,7 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
  • 7,1 мільйона гривень — Управління молодіжної політики та у  справах дітей (на 500 тисяч гривень більше, ніж у 2023 році);
  • 4 мільйонів гривень — Управління економічного розвитку (на 200 тисяч гривень більше, ніж у 2023 році);
  • 4,4 мільйона гривень — Бахмутська міська військова адміністрація (на 1,8 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році).

Ситуація в структурних підрозділах Бахмута виявилася рівномірною: у шести установах витрати зменшилися та в шести — збільшилися.

Нагадаємо, громадське обговорення проєкту Програми економічного та соціального розвитку Бахмутської громади на 2026 рік триває до 19 грудня. Ми розповідали, як місцеві можуть долучитися до нього та подати свої пропозиції.

