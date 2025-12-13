Рівно два роки тому — 13 грудня 2023 року — Бахмут офіційно визнали окупованим. Відтоді місцева військова адміністрація продовжує роботу дистанційно. Журналісти Вільного Радіо порівняли, як за ці роки змінився бюджет громади.
Зміни в бюджеті Бахмутської громади ми відстежили за документами 2023 та 2025 років. Для аналізу використали останні доступні редакції бюджету за обидва періоди.
У 2023 році бюджет Бахмутської громади на 66% наповнювався власними надходженнями
Бюджет останнього року, коли Бахмут перебував під контролем української влади, здебільшого забезпечував себе сам. У 2023 році доходи бюджету Бахмутської громади сягнули726 мільйонів гривень, і більшу частину цих коштів громада отримала з власних джерел.
Зокрема, у 2023 році до бюджету надійшло 485 мільйонів гривень власних доходів, серед яких:
457 мільйонів гривень — податки на доходи та прибуток;
13,6 мільйона гривень — єдиний податок;
11,8 мільйона гривень — податки на майно;
1,8 мільйона гривень — неоподатковані надходження, зокрема сплачені штрафи (4 тисячі гривень), плата за послуги бюджетних установ (735 тисяч гривень), орендна плата за майно (206 тисяч гривень) та інші надходження;
345 тисяч гривень — податки з акцизів;
202 тисячі гривень — рентна плата за використання природних ресурсів.
Крім цього, у 2023 році скарбниця Бахмутської громади отримала 240 мільйонів гривень фінансової підтримки з інших бюджетів як дотації і субвенції.
Для довідки:
Дотація — це гроші, які передають з одного бюджету іншому на потреби, для яких не вистачає власних доходів. Отримувач може сам визначати, на що витратити ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно.
Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби. Якщо використати їх не за призначенням або не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.
Кошти отримали з таких джерел:
123 мільйони гривень —дотація з державного бюджету громадам, що опинилися в окупації та постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії;
99 мільйонів гривень —субвенція з державного бюджету на забезпечення роботи освітніх закладів;
17 мільйонів гривень —субвенція з місцевих бюджетів на допомогу учасникам бойових дій, які потребують житла.
Підрахунки описаних вище надходжень свідчать про те, що у 2023 році бюджет Бахмутської громади на 66% наповнювався власними доходами.
Як за два роки окупації змінилися доходи Бахмутської громади
Окупація громади призвела до значних втрат власних надходжень та збільшення дотацій з державного бюджету. Останні зміни в доходах Бахмутської громади публікували 10 жовтня 2025 року.
Власні надходження до бюджету 2025 року склали 87 мільйонів гривень, серед них:
71,8 мільйона гривень — податки з доходів фізичних осіб (на 385,2 мільйона менше, ніж у 2023 році);
14,5 мільйона гривень — єдиний податок, зокрема 14,4 мільйона з фізичних осіб та 110 тисяч грн від підприємців (на 900 тисяч грн більше, ніж у 2023 році);
899 тисяч гривень — неоподатковані надходження, зокрема адміністративні збори, плата за оренду майна та інше (на 901 тисячу менше, ніж у 2023 році);
516 тисяч гривень — власні надходження за послуги бюджетних установ (на 219 тисяч менше, ніж у 2023 році);
54 тисячі гривень — рентна плата за використання природних ресурсів (на 148 тисяч менше, ніж у 2023 році).
Отже, за два роки власні доходи скарбниці Бахмутської громади зменшилися на 398 мільйонів гривень, або на 82%. Найбільших втрат бюджет зазнав від податкових надходжень із доходів.
Для забезпечення роботи евакуйованих установ громади дотації місцевому бюджету з державного збільшилися. У 2025 році Бахмутська скарбниця отримала:
505 мільйонів гривень — дотація з державного бюджету громаді, яка потрапила в окупацію та постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії (на 382 мільйони більше, ніж у 2023 році);
67 мільйонів гривень — субвенція з державного бюджету на роботу освітніх закладів (на 32 мільйони менше, ніж у 2023 році).
Таким чином, дотації Бахмутській громаді з державного бюджету за два роки зросли більш ніж у чотири рази. Водночас за цей період вдалося скоротити витрати на освіту в евакуації на третину.
Як за два роки окупації змінилися витрати в бюджеті Бахмутської громади
Попри значне скорочення власних доходів Бахмутського бюджету та зменшення дотацій від держави, витрати місцевих посадовців не тільки не зменшилися, а й навіть зросли.
У 2023 році загальні витрати на всі структурні підрозділи Бахмутської громади сягнули969 мільйонів гривень. За два роки витрати з місцевої скарбниці зросли на 49,6 мільйона гривень і сягнули 1,019 мільярда гривень. Суми, витрачені на роботу управлінь, були такими:
685 мільйонів гривень — Фінансове управління (на 151 мільйон гривень більше, ніж у 2023 році);
102,3 мільйона гривень — Управління освіти (на 70,7 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
26,8 мільйона гривень — Бахмутська міська рада (на 28,9 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
107,3 мільйона гривень — Управління соціального захисту населення (на 56,7 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році);
11,1 мільйона гривень — Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва (на 26,9 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
23,9 мільйона гривень — Управління культури (на 13,1 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
6,6 мільйона гривень — Управління муніципального розвитку (на 25 мільйонів гривень менше, ніж у 2023 році);
30,5 мільйона гривень — Управління охорони здоров’я (на 10 мільйонів гривень більше, ніж у 2023 році);
9,6 мільйона гривень — Управління з питань фізичної культури та спорту (на 5,7 мільйона гривень менше, ніж у 2023 році);
7,1 мільйона гривень — Управління молодіжної політики та у справах дітей (на 500 тисяч гривень більше, ніж у 2023 році);
4 мільйонів гривень — Управління економічного розвитку (на 200 тисяч гривень більше, ніж у 2023 році);
4,4 мільйона гривень — Бахмутська міська військова адміністрація (на 1,8 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році).
Ситуація в структурних підрозділах Бахмута виявилася рівномірною: у шести установах витрати зменшилися та в шести — збільшилися.