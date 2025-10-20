Зеленський та Трамп під час закритої зустрічі у серпні. Фото опубліковане помічником Трампа Деном Скавіно

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У неділю, 19 жовтня, видання Financial Times із посиланням на неназваного європейського чиновника заявило, що на останній зустрічі із Володимиром Зеленським президент США вимагав “віддати Росії весь Донбас” в обмін на завершення війни, а також прийняти умови країни-агресорки для досягнення мирних домовленостей. Дональд Трамп вже спростував цю інформацію та зазначив, що США виступають за заморозку лінії фронту у її поточному вигляді.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

“Те, що вони повинні зробити, — просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз перебувають, на лініях фронту. Решту дуже важко обговорювати, якщо ви збираєтеся казати: “Ви берете це, ми беремо те”, — сказав Трамп.

Він зазначив, що Донецька область “має лишатися розділеною так, як є”, адже “78 відсотків її території вже захопила Росія”.

Водночас агенція Reuters, посилаючись вже на свої анонімні джерела, зазначила, що на зустрічі із Зеленським 17 жовтня американський президент виступив із пропозицією заморозки лінії фронту тільки після того, як президент України відмовився поступатися будь-якими територіями на користь Москви.

За даними агентства, під час самої зустрічі з українським лідером Трамп закликав Україну відмовитися від частини територій. Він також розмірковував про можливість надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Такі заяви, за словами двох співрозмовників Reuters, збентежили українську делегацію.

Одне з джерел назвало зустріч “досить поганою” та уточнило, що основне послання американського президента звучало як попередження: “Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо не укладе угоду з Росією”.

Нагадаємо, лідер Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом нібито вимагав, аби Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною. Це його умова для припинення війни.