Президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Ілюстративне фото: GettyImages

Лідер Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом нібито вимагав, аби Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною. Це його умова для припинення війни.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців, які знайомі із деталями розмови.

Вони стверджують, що очільник Кремля Путін нібито готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей в обмін на контроль над усім Донецьким регіоном.

Читати також: Донеччина в обмін на мир? Що відомо про обговорювану мирну угоду між Росією та Україною, яку просуває США (аналіз)

Як пише WP, деякі посадовці Білого дому назвали такі вимоги “прогресом”. Водночас європейський дипломат у розмові з журналістами зазначив, що українці “навряд чи розцінять це так само”.

“Це як продати їм власну ногу в обмін на нічого”, — сказав він.

Видання також зазначає, що Дональд Трамп публічно не коментував вимогу Кремля. Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі він закликав “зупинити вбивства й укласти угоду”. Президент США зазначав, що обидві сторони мають “зупинитися там, де вони стоять”.

За інформацією The Washington Post, під час переговорів у Вашингтоні представник Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію. Зокрема, начебто натякав, що передача Донеччини Росії “могла б сприяти миру”.

Віткофф, кажуть медійники, посилався на те, що регіон “переважно російськомовний” — аргумент, який часто використовує Кремль у своїй пропаганді.

Нагадаємо, за першу половину вересня цього року російська армія змогла захопити близько 21 км² території Донецької області. Це у 10-15 разів менше, ніж у попередні місяці.