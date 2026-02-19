Корпус ДДМА у Краматорську. Ілюстративне фото: Тернопільська ОДА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Міністр освіти й науки підписав наказ про нову релокацію Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА), а також двох її структурних підрозділів до міста Хуст на Закарпатті. У 2022 році цей заклад вищої освіти перемістили з Краматорська до Тернополя, де навчання перейшло в дистанційний формат. Втім, у Хусті академія планує повернутися до очного навчання.

Коментар щодо релокації закладу освіти до Хуста Вільному Радіо дав проректор з адміністративно-господарської роботи ДДМА Сергій Решетняк.

Академія ще не готується до переїзду, адже з обласною владою Закарпаття досі остаточно не узгодили, яке саме приміщення займуть ДДМА, а також два його структурні підрозділи — Краматорський фаховий коледж промисловості, ІТ та бізнесу (у 2022 році релокований до Вінниці) та Дружківський фаховий коледж (з 2022 року релокований до Дніпра). Тепер всі ці заклади освіти перемістять до Хуста.

“Це ще місяць, мабуть, два… [до остаточного обрання приміщення]. З приміщенням ніби як визначились, але не все так ладно… Там буде все і для навчального процесу, і для розміщення студентів і викладачів, там велика програма”, — сказав проректор з адміністративно-господарської роботи ДДМА Сергій Решетняк.

Він підтвердив, що у Хусті академія зможе повернутися до очного навчання, а також що саме з цією метою і планують переїзд. З 2022 року ДДМА діяла на базі Тернопільського національного технічного університету та мала змогу проводити навчання тільки в онлайн-форматі.

Нагадаємо, усім учням від 1 до 11 класів пообіцяли безкоштовне харчування з вересня 2026 року. На ці потреби в бюджеті країни заклали понад 14 млрд грн. За ці гроші не лише оплатять їжу, а й планують модернізувати шкільні їдальні.