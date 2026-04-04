Донбаська машинобудівна академія з Краматорська отримала статус критичного важливого підприємства

Будівля Донбаської машинобудівної академії у Краматорську до повномасштабного вторгнення Росії. Фото: ДДМА Краматорськ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

18 березня 2026 року міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ, яким Донбаській машинобудівній академії надали статус критичного важливого підприємства. Наразі виш готується релокуватися до міста Хуст на Закарпатті, де планує відновити очне навчання.

Про надання статусу повідомляє Донбаська машинобудівна академія.

“Ухвалення такого рішення дозволить зберегти колектив ДДМА, що готує спеціалістів, вкрай важливих для долання сьогоднішніх викликів і відбудови країни в майбутньому”, — пишуть освітяни.

Зазначимо, статус критичного важливого підприємства дозволяє бронювати на рік 50 % або більше військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, у лютому 2026 року журналісти Вільного Радіо розповідали, що Донбаська машинобудівна академія може повернутися до очного навчання. У 2022 році заклад переїхав з Краматорська до Тернополя, де навчання відбувалося у дистанційному форматі. Тепер академія готується до нової релокації — у Хуст, де планує відновити очне навчання.