Донбаський державний педагогічний університет понад два роки не платив за світло в гуртожитках — суд зобовʼязав його погасити борг

Донбаський державний педагогічний університет у Словʼянську. Ілюстративне фото з сайту вишу

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Постачальник заявив, що педагогічний університет заборгував за електроенергію загалом понад 831,6 тис. грн. І хоч представники вишу заперечували проти суми боргу, суд став на сторону компанії.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

У січні 2023 року Донбаський державний педагогічний університет, який ще 2022 року евакуювався до Дніпра, уклав договір про постачання електроенергії із ТОВ “Донецькі енергетичні послуги”. Згідно з ним, протягом року компанія мала забезпечувати електрикою три гуртожитки вишу у Словʼянську. За це їй повинні були сплатити 83,3 тис. грн, але очікувані обсяги послуг і, відповідно, ціну могли зменшити.

Тож, коли у червні 2026-го постачальник звернувся до суду, аби стягнути майже вдесятеро більший за домовлену ціну борг за червень 2023 року — серпень 2025 року, представники університету із цим не погодилися. Вони заявили, що виш не підписував рахунки на таку суму, стільки електрики не споживав і взагалі боргу за січень 2024 року — серпень 2025 року в нього бути не може, адже дія договору закінчилася у 2023-му.

Утім, виявилося, що ректорка вишу уклала договір на умовах комерційної пропозиції. Вона передбачає, що постачання автоматично продовжують, якщо не подати заперечення. Оскільки університет не звертався із заявою про розірвання договору, він залишився чинним ще на два роки.

Також оплату послуг розраховують за фактичне споживання електроенергії, а не очікуване, і формувати рахунки має споживач. Якщо ж між основним договором і комерційною пропозицією є суперечності, пріоритетними вважаються умови пропозиції.

Аби врегулювати суперечку до суду, у квітні 2026 року “Донецькі енергетичні послуги” надіслали на електронну пошту вишу претензію на суму 831 631 грн. Утім, відповіді постачальник не отримав. У результаті компанія надала суду документально підтверджену інформацію про надану послугу. Педагогічний університет же жодних доказів на противагу не додав.

Враховуючи це, суд вирішив стягнути з Донбаського державного педагогічного університету весь борг і додатково зобовʼязав його покрити майже 10 тис. грн судового збору.

Оскаржити це рішення виш може до 18 серпня 2026 року.

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