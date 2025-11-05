Знищена багатоповерхівка в Маріуполі. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

О. Хохлов з Донецька у 2022 році ймовірно брав участь у роботі штабу окупантів під час бойових дій у Маріуполі. Українські слідчі повідомили йому про підозру у держзраді та викликають на допит, адже чоловік має українське громадянство.

Повідомлення про підозру оприлюднили на сайті Офісу Генерального прокурора України.

За інформацією слідства, у березні 2022 року Хохлов погодився очолити оперативне відділення штабу Командування внутрішніх військ МВС так званої “ДНР”. Він перебував у “резервному пункті управління штабу” під час артилерійських та танкових обстрілів Маріуполя.

Чоловік нібито вів робочу карту бойових дій та супутню документацію, які, за версією слідчих, могли бути використані під час окупації міста. У квітні 2022 року росіяни видали йому медаль “За звільнення Маріуполя” від представників т.зв. “МВС “ДНР”.

Хохлова О. викликають до суду у Дніпрі 10, 11 та 12 листопада для вручення підозри та допиту. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 “Державна зрада” та частиною 7 статті 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Якщо чоловік не з’явиться, суд може розглядати справу заочно. Відповідно до статей закону, йому загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали про інспекторку Маріупольського СІЗО, яку заочно засудили до 15 років ув’язнення за співпрацю з окупантами. Після часткового захоплення міста у квітні 2022 року вона продовжила службу під керівництвом російської адміністрації, носила форму з відзнаками РФ та виконувала накази загарбників.