Інспекторку Маріупольського слідчого ізолятора, яка після окупації міста почала працювати на загарбників, засудили до 15 років ув’язнення. У квітні 2022 року, коли місто частково опинилося під контролем росіян, вона продовжила службу вже під керівництвом окупаційної адміністрації. Колишня працівниця українського СІЗО носила форму з російськими відзнаками й виконувала накази загарбників.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

За даними слідства, у квітні 2022 року, коли Маріуполь перебував під облогою російських військ, жінка залишилася в місті й почала служити у створеній окупаційною адміністрацією структурі — “Маріупольському слідчому ізоляторі” так званої “ДНР”. Вона носила форму з російською символікою, відвідувала чергування і підтримувала діяльність окупаційної влади, створюючи у місцевих мешканців враження, що нова “влада” є законною.

Фігурантку впізнали кілька її колишніх колег, які виїхали з міста після початку боїв. Один із них розповів у суді, що бачив, як після встановлення російських прапорів колишні працівники СІЗО почали повертатися до роботи вже під окупаційним керівництвом, і серед них була обвинувачена.

Окрім свідчень, до справи долучили фото і відео, зроблені в захопленому ізоляторі. На них видно, як жінка у формі виконує службові обов’язки вже під російськими прапорами.

Обвинувачена не з’явилася до суду і, за даними слідства, досі перебуває на тимчасово окупованій території. Тому судили фігурантку заочно. Держава призначила їй адвоката, який представляв її на засіданнях.

Розглянувши всі обставини справи, суд визнав жінку винною та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також засуджену позбавили спеціального звання сержанта внутрішньої служби та заборонили їй працювати в органах державної влади три роки після звільнення.

