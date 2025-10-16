Вирок суду про ув’язнення. Ілюстративне фото: Національна асоціація адвокатів України

Жителя Донеччини засудили за передачу працівнику ФСБ координат і даних про українських військових. Він визнав вину, але суд не побачив каяття й призначив 15 років за ґратами.

Про вирок у справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень. Ім’я обвинуваченого оприлюднили на сайті “Судова влада”

Як діяв фігурант справи

За даними слідства, у період із лютого 2022 по квітень 2025 року обвинувачений Сергій Ш., маючи проросійські погляди, свідомо погодився співпрацювати з представником російських спецслужб. Вони домовилися спілкуватися через месенджер Telegram.

У листуванні чоловік надсилав координати та повідомлення про розташування українських військових підрозділів, техніки та фортифікаційних споруд у Костянтинівці та навколишніх населених пунктах.

Зокрема, він повідомив представнику ФСБ про позиції Сил оборони біля водойми “Перший ставок” в Іллінівській громаді, а також про місця встановлення протитанкових надовбів, відомих як “зуби дракона”, вздовж трас Костянтинівка — Краматорськ та Костянтинівка — Часів Яр.

Також у листуванні він передавав інформацію про розташування українських військових поблизу будівель магазину та банку у Костянтинівці.

Слідчі встановили, що на той час у цих районах справді перебували підрозділи Збройних сил України, а надані чоловіком дані мали закритий характер.

Позиція обвинуваченого

Під час судового розгляду Сергій Ш. визнав свою вину повністю, однак відмовився давати покази. Суд зазначив, що щирого каяття у поведінці обвинуваченого не побачив — його визнання вини пов’язане радше з наявністю переконливих доказів, а не з усвідомленням провини.

Захисник обвинуваченого просив пом’якшити покарання, аргументуючи відсутністю тяжких наслідків, але суд не знайшов підстав для цього.

Вирок

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Сергія Ш. затримали 16 червня 2025 року, і він перебуває під вартою до набрання вироком законної сили.

Чоловік може оскаржити вирок протягом 30 днів з 8 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, у Краматорську затримали місцевого безробітного, який міг наводити на місто російські обстріли. За даними правоохоронців, чоловік вступив у контакт із ФСБ та передавав їм дані про розташування українських оборонців у прифронтовому місті та на його околицях.