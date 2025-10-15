Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

СБУ затримала у Краматорську 52-річного чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними правоохоронців, чоловік вступив у контакт із ФСБ та передавав їм дані про розташування українських оборонців у прифронтовому місті та на його околицях.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Фігурантом справи є місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала, коли побачила його проросійські дописи у різноманітних Telegram-каналах. Він пішов на співпрацю з країною-агресоркою та погодився передавати її спецслужбам координати для подальших обстрілів Краматорська та його околиць, кажуть у СБУ.

Там додали, що за координатами, наданими підозрюваним, росіяни сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади “Лють” Нацполіції, яка боронить східний фронт.

Для того, аби встановити координати об’єктів Сил оборони, чоловік обходив територію Краматорської громади та позначав на гугл-картах об’єкти із найбільшим зосередженням українських військових та їхньої техніки, вважає слідство.

Окрім цього, затриманий нібито фіксував адреси будівель та закритих територій, де, як він вважав, могли зберігати зброю, боєприпаси та амуніцію українських військ.

“Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника і провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога”, — додали в СБУ.

Фігуранту справи вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Максимальне покарання, яке йому загрожує, довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваний перебуває під вартою.

