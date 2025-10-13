У Запоріжжі затримали жителя Мирнограда, якого підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб

Підозрюваний в організації теракту поряд зі співробітниками СБУ. Фото: Служба безпеки України

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Затриманому нібито доручили встановити в центрі міста саморобну вибухівку, яку російські куратори збиралися дистанційно підірвати в годину пік. Під час обшуку в оселі чоловіка виявили необхідні компоненти й мінікамеру, яка мала зафіксувати наслідки теракту.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, затриманим виявився 37-річний мобілізований із Мирнограда, який буцімто самовільно залишив військову частину й переховувався в Києві.

Правоохоронці стверджують, що чоловіка завербували російські спецслужби, які вийшли з ним на зв’язок через телеграм. Спочатку фігуранту справи нібито доручили завдання для перевірки: він мав відстежити координати блокпостів і місць постійної дислокації Сил оборони у столиці. Потім же його буцімто відрядили до Запоріжжя, де він орендував житло й уже придбав компоненти для вибухівки. Співробітники СБУ затримали чоловіка, імовірно, під час її спорядження.

Компоненти вибухівки, які вилучили у фігуранта справи. Фото: Служба безпеки України

Мінікамера, яку вилучили у фігуранта справи. Фото: Служба безпеки України

Можливому агенту Росії повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Нині підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Раніше ми писали, що в Донецьку затримали 20-річного хлопця, який нібито закликав до насильства проти росіян у телеграмі.