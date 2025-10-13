У Запоріжжі затримали жителя Мирнограда, якого підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб

Підтримайте Вільне Радіо
Затриманому нібито доручили встановити в центрі міста саморобну вибухівку, яку російські куратори збиралися дистанційно підірвати в годину пік. Під час обшуку в оселі чоловіка виявили необхідні компоненти й мінікамеру, яка мала зафіксувати наслідки теракту.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, затриманим виявився 37-річний мобілізований із Мирнограда, який буцімто самовільно залишив військову частину й переховувався в Києві.
Правоохоронці стверджують, що чоловіка завербували російські спецслужби, які вийшли з ним на зв’язок через телеграм. Спочатку фігуранту справи нібито доручили завдання для перевірки: він мав відстежити координати блокпостів і місць постійної дислокації Сил оборони у столиці. Потім же його буцімто відрядили до Запоріжжя, де він орендував житло й уже придбав компоненти для вибухівки. Співробітники СБУ затримали чоловіка, імовірно, під час її спорядження.
Можливому агенту Росії повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Нині підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.
Раніше ми писали, що в Донецьку затримали 20-річного хлопця, який нібито закликав до насильства проти росіян у телеграмі.