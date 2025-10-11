20-річний дончанин, якого затримали у Донецьку в жовтні 2025 року. Скриншот відео: т.з. “російське ФСБ по ДНР”

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У жовтні 2025 року т.з. “російське ФСБ по ДНР” опублікувало відео затримання 20-річного жителя Донецька. Хлопця витягли з ліжка, коли він спав, і звинуватили у закликах до насильства проти росіян, які він нібито писав у коментарях проукраїнських Telegram-каналів. Розповідаємо, що йому інкримінують окупанти.

Про затримання дончанина повідомляє т.зв. “російське ФСБ по ДНР”.

Російські силовики провели обшук у житлі 20-річного хлопця, але на відео не показали жодних проукраїнських матеріалів чи інших доказів.

“Мені 20 років, і я у різних проукраїнських Telegram-каналах писав гнівні коментарі, у яких закликав до насильства проти росіян. Я не очікував, що до мене прийдуть [співробітники ФСБ Росії] — я був у шоці. Тепер з власного досвіду знаю, що такі коментарі мають кримінальне покарання, тому не варто так робити”, — змушують говорити хлопця.

Згідно з російським кримінальним кодексом, заклики до “вчинення терористичних актів” караються штрафом від 100 тисяч до одного мільйона рублів (орієнтовно від 49 до 490 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від двох до семи років.

Раніше ми розповідали, що за неповний 2025 рік жителі тимчасово окупованої частини Донеччини отримали 11 вироків за російськими статтями “шпигунство” та “державна зрада”. Більшість серед засуджених — громадяни України. Лише один вирок оголосили громадянці Росії, яка працювала у російській службі МНС.