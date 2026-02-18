Донеччина отримає 11,8 млн дол. від фонду ЮНІСЕФ на 2026 рік: що відомо

Допомога ЮНІСЕФ. Ілюстративне фото: Unicef

Фонду ЮНІСЕФ спрямує на потреби Донецької області 11,8 мільйона доларів у 2026 році. Ця сума є меншою, ніж регіон отримав від благодійників торік. Розподілити кошти планують на пріоритетні напрямки, зокрема проходження зимового періоду.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що у 2026-му організація запланувала передати на потреби Донецької області 11,8 мільйона доларів, з яких 2,5 — на проходження зими. Посадовець не уточнив, як саме планують витрачати кошти.

За словами Філашкіна, поточними пріоритетами є енергетична стійкість, підготовка до можливих блекаутів, підтримка ВПО, забезпечення “пунктів незламності” та базові потреби людей у зимовий період. Тож, ймовірно, на це і спрямують підтримку ЮНІСЕФ.

Зазначимо, що у 2025 році організація спрямувала на підтримку регіону 14 мільйонів доларів. Торік ці кошти, каже посадовець, спрямували на відновлення водопостачання, роботу критичної інфраструктури, грошову допомогу родинам із дітьми, підтримку евакуйованих та розвиток послуг із ментального здоров’я.

“Дякую ЮНІСЕФ за турботу — ми цінуємо солідарність наших партнерів. Працюємо разом, щоб навіть у найскладніших умовах люди мали воду, тепло й підтримку”, — написав голова ОВА.

