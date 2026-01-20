Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Донецька область — один з п’яти регіонів, де після чергової масованої атаки Росії найскладніша ситуація зі світлом. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Про це повідомили у компанії “Укренерго”.

Обмеження пояснюють тим, що росіяни провели комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а ще на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша, кажуть фахівці.

Енергетики закликають українців, у яких наразі є світло:

максимально обмежити користування потужними електроприладами: кожен не спожитий кіловат — це додаткова година зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго;

вимкнути “зайве” світло в усіх приміщеннях, де нікого немає;

не ставити на зарядку і не вмикати одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори;

перенести енергомісткі процеси на нічні години — відтермінувати прання, користування посудомийною машиною чи праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, правоохоронці зафіксували за добу 1710 ударів з боку російських військ по підконтрольній території Донецької області. Атаки знову були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, серед його цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених і загиблих.