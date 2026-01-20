Підтримайте Вільне Радіо
Донецька область — один з п’яти регіонів, де після чергової масованої атаки Росії найскладніша ситуація зі світлом. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів.
Про це повідомили у компанії “Укренерго”.
Обмеження пояснюють тим, що росіяни провели комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії.
Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а ще на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша, кажуть фахівці.
Енергетики закликають українців, у яких наразі є світло:
Нагадаємо, правоохоронці зафіксували за добу 1710 ударів з боку російських військ по підконтрольній території Донецької області. Атаки знову були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, серед його цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених і загиблих.