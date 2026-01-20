Наслідки обстрілів у Донецькій області за 19 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Правоохоронці зафіксували за добу 1710 ударів з боку російських військ по підконтрольній території Донецької області. Атаки знову були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, серед його цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених і загиблих.

Найбільше втрат серед цивільних — у Слов’янську

Так, згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 19 січня були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Донецьке, села Маяки, Новомиколаївка, Оріхуватка, Петрівка Перша та Тихонівка.

По Слов’янську російські війська вдарили п’ятьма 250-кілограмовими авіабомбами та безпілотником “Молнія-2” — загинула цивільна людина, ще двоє зазнали поранень. У місті пошкоджені 35 приватних будинків, два нежитлові приміщення та два цивільні автомобілі.

У Костянтинівці після удару ствольної артилерії загинула цивільна людина.

По Миколаївці російські війська били п’ятьма ракетами з РСЗВ “Смерч” — одна людина зазнала поранень. Унаслідок обстрілу пошкоджені чотири багатоквартирні та 14 приватних будинків, заклад освіти й два цивільні автомобілі.

Ще двоє поранених є у Миколаївській громаді: у селищі Донецьке та у селі Тихонівка.

Ще у чотирьох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури внаслідок атак:

у Краматорську через атаку безпілотника “Молнія-2” постраждали підприємство та об’єкт інфраструктури;

у Дружківці російські FPV-дрони пошкодили п’ять цивільних автомобілів;

в Оріхуватці руйнувань зазнали два приватні будинки, у Маяках — одна оселя.

Загалом внаслідок обстрілів пошкоджені 74 цивільні об’єкти, з них 56 — житлові будинки. Це тільки ті руйнування, які вдалося зафіксувати правоохоронцям.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що удари фіксували також у Золотому Колодязі, Затишку, Веселому, Кучеревому Ярі, Торецькому та Свято-Покровському.

Бої на Донеччині тривали на всіх напрямках

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові дев’ять разів атакували, намагаючись просунутися вперед у районах Новоєгорівки, Новоселівки, Шандриголового, Колодязів та Зарічного;

на Слов’янському напрямку в районі Дронівки та у бік Платонівки російські сили п’ять разів атакували позиції ЗСУ;

на Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки російських військових у бік Привілля й Бондарного;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 15 атак у районах Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру, а також у бік Костянтинівки та Новопавлівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 44 штурмові та наступальні дії російських сил у районах Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Горіхового та у бік Філії;

на Олександрівському напрямку російські військові п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах Вербового, Єгорівки та Красногірського.

Нагадаємо, у соціальних мережах опублікували нові кадри зі знищеного Росією Вугледара. Нині у розбитому місті, ймовірно, залишаються 20 людей — з 15 тисяч, які мешкали там до відкритого вторгнення.