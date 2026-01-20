Підтримайте Вільне Радіо
Правоохоронці зафіксували за добу 1710 ударів з боку російських військ по підконтрольній території Донецької області. Атаки знову були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, серед його цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених і загиблих.
Так, згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 19 січня були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Донецьке, села Маяки, Новомиколаївка, Оріхуватка, Петрівка Перша та Тихонівка.
По Слов’янську російські війська вдарили п’ятьма 250-кілограмовими авіабомбами та безпілотником “Молнія-2” — загинула цивільна людина, ще двоє зазнали поранень. У місті пошкоджені 35 приватних будинків, два нежитлові приміщення та два цивільні автомобілі.
У Костянтинівці після удару ствольної артилерії загинула цивільна людина.
По Миколаївці російські війська били п’ятьма ракетами з РСЗВ “Смерч” — одна людина зазнала поранень. Унаслідок обстрілу пошкоджені чотири багатоквартирні та 14 приватних будинків, заклад освіти й два цивільні автомобілі.
Ще двоє поранених є у Миколаївській громаді: у селищі Донецьке та у селі Тихонівка.
Ще у чотирьох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури внаслідок атак:
Загалом внаслідок обстрілів пошкоджені 74 цивільні об’єкти, з них 56 — житлові будинки. Це тільки ті руйнування, які вдалося зафіксувати правоохоронцям.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що удари фіксували також у Золотому Колодязі, Затишку, Веселому, Кучеревому Ярі, Торецькому та Свято-Покровському.
Нагадаємо, у соціальних мережах опублікували нові кадри зі знищеного Росією Вугледара. Нині у розбитому місті, ймовірно, залишаються 20 людей — з 15 тисяч, які мешкали там до відкритого вторгнення.