Донеччина спрямує ще 38,5 млн грн на підтримку оборонців регіону: що закуплять

Українські військові. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

Влада Донецької області спрямувала ще 38,5 мільйона гривень на підтримку українських військових, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для підрозділів обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку українських військових, які боронять регіон, ухвалили на засіданні Ради оборони області сьогодні, 28 квітня. Підрозділи отримають ще 38,5 мільйона гривень.

Цим коштом для захисників, ймовірно, як і зазвичай, закуплять засоби РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше голова обласної військової адміністрації Філашкіна неодноразово казав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Наголосив: допомога нашим захисникам, посилення їхньої обороноздатності, захист громад та людей — першочергові завдання. Працюємо системно, послідовно й своєчасно у чіткій взаємодії. Від злагодженості наших дій залежить найцінніше — життя жителів та оборонців Донеччини”, — додав посадовець.

Нагадаємо, від осені 2025 року російські військові нарощують кількість ударних безпілотників на Костянтинівському напрямку фронту. Крім FPV та “Молній”, Росія використовує “Шахеди” та “дрони-ждуни”, які чатують на українську техніку поблизу доріг. Попри це, українські військові підтримують свою логістику та збивають повітряні цілі поблизу лінії фронту.