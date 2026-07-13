Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Донецька обласна військова адміністрація спрямувала ще понад вісім мільйонів гривень на підтримку підрозділів, які захищають регіон. Додатковий ресурс військові зможуть витратити на свої першочергові потреби.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Росіяни посилюють тиск на наші позиції та щодня атакують населені пункти області. У цих умовах військові мають отримувати необхідне без затримок”, — заявив Вадим Філашкін.

Рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони області. Також там розглянули оперативну ситуацію, мобілізацію, потреби військових та взаємодію Сил оборони з місцевою владою, уточнив посадовець.

Понад вісім мільйонів гривень, виділені 13 липня, це вже друга субвенція від обласної влади Донеччини Силам оборони України за місяць. Попередню суму, 19 мільйонів, виділили 6 липня.

Нагадаємо, українські військові атакували безпілотником типу middle-strike катер російського флоту в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Окрім цього, бійці уразили вантажівки загарбників у інших населених пунктах окупованої частини регіону.