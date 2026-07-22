Донецька область "лідирує" за смертністю по країні — 1 новонароджений на 19 померлих

Кількість померлих по Україні за перші шість місяців 2026-го. Інфографіка: Opendatabot

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У першому півріччі 2026 року смертність в Донецькій області у 19 разів перевищує показник народжуваності. Це — найгірше співвідношення серед усіх регіонів України.

Такі дані з відкритих джерел зібрали аналітики проєкту Opendatabot.

За їхніми підрахунками, упродовж перших шести місяців 2026 року на підконтрольній уряду України частині Донеччини народилися 134 дитини — це найменший показник серед усіх областей країни, окрім Луганщини та Криму. Там таку статистику не публікували.

Як вказують аналітики, у порівнянні з аналогічним періодом у 2025-му, у регіоні зафіксували спад народжуваності у три рази. Водночас у першому півріччі 2026-го зафіксували смерть щонайменше 2,5 тисячі жителів: менший показник лише на Херсонщині — там померли 2 274 людини.

“Статистика життя та смерті цьогоріч істотно погіршилась. В середньому, смертність учетверо перевищує народжуваність. До порівняння, торік цей показник був 1 до 3”, — пишуть в Opendatabot.

Загалом від початку року в Україні народилися 73 292 дитини за даними Мінʼюсту. Вони ж зафіксували 259 853 смерті — це перше офіційне зростання кількості померлих за останні пʼять років.

Нагадаємо, у Слов’янську закрили акушерське відділення, яке залишалося єдиним пологовим у Донецькій області. Рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.