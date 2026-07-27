Донецька область серед “лідерів” скорочення бізнесу: яка ситуація загалом по Україні

Приріст кількості компаній за регіонами, перше півріччя 2026-го. Інфографіка: Opendatabot

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Упродовж першого півріччя 2026-го на Донеччині продовжила скорочуватися кількість бізнесів. Водночас загалом по Україні фіксують рекордне зростання — майже 20 тисяч нових компаній.

Про це повідомили аналітики проєкту Opendatabot.

За їхніми даними, у першому півріччі 2026 року найбільше скорочення бізнесу зафіксували саме у прифронтових регіонах України. Серед таких “лідерів” Донецька область — втратила 157 компаній.

За цей же проміжок часу в країні зареєстрували 19 758 нових компаній — це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік та найвищий показник за останні три роки, підрахували аналітики. Однак за шість місяців закрилися або перебувають у стані припинення 6 563 бізнеси — понад половина пов’язані з ліквідацією, ще 21% — з реорганізацією, а близько 10% — з процедурою банкрутства.

У Opendatabot зазначили, що приріст кількості компаній спостерігався у 23 регіонах країни. Серед лідерів:

Київ — +5 338 компаній;

Львівська область — +1 220 компаній;

Дніпропетровська область — +1 177 компаній.

Аналітики додали, що приріст нових компаній в Україні зафіксували у сфері гуртової торгівлі, ІТ, операцій з нерухомістю, громадських організацій та управління нерухомим майном. Тоді ж як скорочення були у державному управлінні та обороні, освіті, ветеринарній діяльності, водопостачанні та сфері мистецтва.

Нагадаємо, на липень 2026-го у Донецькій області зареєстровані 92,1 тисячі активних ФОПів, однак 72% з них мають реєстрацію на тимчасово окупованій частині регіону. За законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати.