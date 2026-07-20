ФОП. Ілюстративне фото: Мінцифра

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На липень 2026-го у Донецькій області зареєстровані 92,1 тисячі активних ФОПів, однак 72% з них мають реєстрацію на тимчасово окупованій частині регіону. За законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати.

Таку аналітику з відкритих джерел опублікували в Opendatabot.

За їхніми підрахунками, на липень 2026-го більш як 146 тисяч активних фізичних підприємців зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України. Майже половина з них — 66 116 ФОПів — з ТОТ Донецької області.

Загалом у регіоні налічують 92 118 активних підприємців, тобто їхня частка на загарбаних територіях становить 72%. Це менше, ніж у Луганській області — там йдеться про 96%. Як зазначають аналітики, найбільша частка таких підприємців спостерігається в областях, значна частина яких перебуває під окупацією Росії.

Однак за законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати — усі укладені з ними правочини будуть вважатись нікчемними з погляду українського законодавства. Аби продовжувати діяльність, ФОПи повинні перереєструвати свою адресу на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

“Для того, аби змінити місце реєстрації ФОПа необхідно спочатку оновити адресу як людина: отримати нову реєстрацію місця проживання або, якщо це ВПО, зафіксувати нову адресу в довідці ВПО. Після цього потрібно змінити адресу вже як ФОП у ЄДР: онлайн на порталі “Дія” чи офлайн у ЦНАПі. Дані про нову податкову адресу автоматично передаються до Податкової, проте, якщо ви ще й змінюєте систему оподаткування чи КВЕД, то дані потрібно оновити самостійно”, — зазначають в Opendatabot.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року приріст фізичних осіб-підприємців в Україні склав понад 11 тисяч. Найбільше нових підприємців зареєструвалось у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині, а скорочення відбулися у прифронтових та окупованих регіонах. Найбільше скорочення ФОПів — на Донеччині.