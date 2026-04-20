Приріст та скорочення кількості ФОПів в Україні у першому кварталі 2026 року. Інфографіка

За перші три місяці 2026 року приріст фізичних осіб-підприємців в Україні склав понад 11 тисяч. Найбільше нових підприємців зареєструвалось у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині, а скорочення відбулися у прифронтових та окупованих регіонах. Найбільше скорочення ФОПів — на Донеччині.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані державних реєстрів.

Так, з січня по березень 2026 року підприємницьку діяльність в країні почали 63 920 людей, а припинили — 52 623. Чистий приріст досягнув 11 297 ФОПів. Порівняно з аналогічним періодом попередніх років ситуація покращилась: у першому кварталі 2024 року відкрилось 74 347 підприємців, закрилось — 76 565; у 2025-му — 62 776 відкриттів проти 106 199 закриттів.

За географією нових підприємців лідирує Київ із приростом у 1 826 ФОПів. Далі — Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).

Донецька область зафіксувала найбільше скорочення серед усіх регіонів: -479 підприємців. За нею — Херсонська (-224), Сумська (-204), Запорізька (-97) та Луганська (-56) області. Всі вони — прифронтові або прикордонні.

Найактивніше нові справи в Україні відкривали у роздрібній торгівлі поза магазином — через соціальні мережі, платформи та месенджери (+2 527 підприємців). Приріст також фіксують в освіті (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послугах (+1 033) та оренді нерухомості (+862).

Натомість найбільше скорочення підприємців відбулось у роздрібній торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Зменшилась також кількість ФОПів у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і телевізійному мовленні (-125).

