Один із різновидів РЕБ. Ілюстративне фото: Lander Donate

Обласна влада Донеччини скерувала ще п’ять мільйонів гривень на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників та FPV-дронів для підрозділів, які ведуть бойові дії на території регіону.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Кошти військові витратять на придбання обладнання, яке безпосередньо використовують на передовій. Нові БпЛА та засоби РЕБ здатні рятувати життя та підсилювати українські позиції, уточнив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

“Окремо під час наради зосередилися на питанні проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із населених пунктів області, де тривають бойові дії. Це складні, але необхідні рішення. Йдеться про безпеку наймолодших. Про збережені життя”, — додав посадовець.

Нагадаємо, бійці Lasar’s Group Національної гвардії України разом із батальйоном “Щедрик” 411-ї бригади “Яструби” знищили шість РСЗВ “Град” в районі Покровська. Операцію провели за допомогою дронів.