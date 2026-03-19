Український боєприпас, скинутий із дрона, летить у замаскований "Град". Скриншот із відео Lasar's Group

Бійці Lasar’s Group Національної гвардії України разом із батальйоном “Щедрик” 411-ї бригади “Яструби” знищили шість РСЗВ “Град” в районі Покровська. Операцію провели за допомогою дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Lasar’s Group.

Зазначену техніку виявили у смузі відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ на Покровському напрямку. Після аналізу та встановлення району дислокації цих РСЗВ пілоти Lasar’s Group уразили всі шість машин за допомогою скидів із дронів.

“Завдяки ретельно спланованим діям Lasar’s Group НГУ і батальйону “Щедрика” вдалося суттєво зменшити вогневий тиск ворога на позиції українських піхотинців”, — повідомили в підрозділі.

Там зазначили, що шість одиниць БМ-21 “Град” у російській армії дорівнюють одній батареї.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку на весну 2026 року

Українські військові утримують позиції у селищі Гришиному на північ від Покровська. Бої там на 5 березня точилися у східній частині населеного пункту, ціллю загарбників було просування до його центру.

На Покровському напрямку армія РФ дедалі частіше застосовує безпілотники та намагається розширити так звану кілзону — територію, яку дрони контролюють з обох боків. Водночас українські військові кажуть, що російській піхоті поки не вдається закріпитися поза міською забудовою.

Попри активні бойові дії на території Гришиного, у селищі досі залишаються деякі місцеві мешканці. Журналісти Вільного Радіо вже показували кадри з населеного пункту, де серед вщент зруйнованих будинків пересуваються цивільні.

Станом на середину березня 2026 року військові ЗСУ продовжують стверджувати, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці триває. Тому окупанти нарощують удари та залучили резерви, щоб захопити село Удачне.

Втім, 18 березня росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає. Українська влада не визнає окупації населеного пункту, бої тривають його на околицях.

Також 18 березня українські військові зупинили спробу російських загарбників прорватися до Гришиного за допомогою 13 одиниць мототехніки. Таких штурмів у районі селища не фіксували з грудня минулого року. Окрім цього, Силам оборони вдалося відбити атаку бронетехніки на іншому боці Покровського напрямку — у районі Мирнограда.