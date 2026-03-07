Ілюстративне фото: GettyImages

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Армія РФ дедалі частіше застосовує безпілотники та намагається розширити так звану кілзону — територію, яку дрони контролюють з обох боків. Водночас українські військові кажуть, що російській піхоті поки не вдається закріпитися поза міською забудовою.

Про це 7 березня розповів командир батальйону безпілотних систем 68 окремої єгерської бригади В’ячеслав із позивним Лютий в ефірі “Суспільне. Студія”.

За словами командира, російські підрозділи останнім часом активніше використовують різні типи безпілотників — як ударні, так і ті, що працюють через оптоволоконний кабель. Через це, каже військовий, українським підрозділам стає складніше забезпечувати логістику, а зона, яку контролюють безпілотники, поступово збільшується.

“Противник нарощує велику кількість застосування БпЛА, дуже ускладнює нам нашу логістику, збільшує так звану кілзону. Доволі складно працювати, дуже багато застосувань ворожих «крил», інших типів БпЛА. Один екіпаж у мене буквально за три доби, крім своєї основної роботи, збив 14 «крил» «Молнія»”, — розповів військовий.

Він також зазначив, що російські війська активно застосовують дрони на оптоволокні та використовують безпілотники в режимі очікування на маршрутах пересування.

“Оптоволокна також дуже багато. Його ми, на жаль, не можемо бачити по відеоперехопленнях. Дуже багато використовують так званих «ждунів» — засідки БпЛА в режимі очікування, встановлюють на логістичних маршрутах. Коли виявляють якесь пересування, піднімають і намагаються вражати”, — пояснив захисник.

Проте, за словами комбата, російській піхоті складно закріпитися після виходу з міської забудови. Українські військові намагаються виявляти такі групи та знищувати їх.

“Виявляємо їх і ефективно знищуємо на виходах. Тому що із міста їм в посадках дуже важко триматися, коли ще немає достатньої «зеленки»”, — сказав Лютий.

Нині, як додав військовий, окупанти намагаються накопичувати сили в районі Гришиного, що на північний захід від Покровська. Для цього вони користуються поганою погодою, коли українським підрозділам складніше проводити аеророзвідку.

Нагадаємо, зі слів оборонців, окупанти готуються до посилення штурмів, зокрема на Краматорському напрямку. Це може статися вже цієї весни.